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Врач Мясников: зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения

Врач Мясников: зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения

Врач Александр Мясников заявил, что при правильном употреблении зеленого чая возможен эффект, сравнимый с тем, что дает препарат «Оземпик», Врач Мясников поделился информацией о том, что зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения – его эффект может быть сопоставим с действием известного диабетического препарата «Оземпик», популярного в мире звезд средства похудения.

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