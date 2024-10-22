Врач Мясников: зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения

Врач Александр Мясников заявил, что при правильном употреблении зеленого чая возможен эффект, сравнимый с тем, что дает препарат «Оземпик», Врач Мясников поделился информацией о том, что зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения – его эффект может быть сопоставим с действием известного диабетического препарата «Оземпик», популярного в мире звезд средства похудения.