МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят девятую статью конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.
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