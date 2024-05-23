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МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят девятую статью конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.

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