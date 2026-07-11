Литературный музей имени Даля представил выставку к 200-летию Салтыкова-Щедрина

Государственный литературный музей имени В.И. Даля представил в Доме И.С. Остроухова в Трубниках выставочный проект «Писатель многосторонней силы», приуроченный к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
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