Ученые оценили влияние соматических мутаций на продолжительность жизни

Первыми количественную оценку влияния соматических мутаций на максимально возможную продолжительность жизни человека выполнил научный коллектив ученых Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и Научно-исследовательского института искусственного интеллекта (AIRI), 16 июля сообщает пресс-служба Сколтеха.
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