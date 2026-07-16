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Ученые оценили влияние соматических мутаций на продолжительность жизни

Ученые оценили влияние соматических мутаций на продолжительность жизни

Первыми количественную оценку влияния соматических мутаций на максимально возможную продолжительность жизни человека выполнил научный коллектив ученых Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и Научно-исследовательского института искусственного интеллекта (AIRI), 16 июля сообщает пресс-служба Сколтеха.

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