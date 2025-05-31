СК возбудил дело по факту атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области

Следственный комитет (СК) РФ в субботу, 31 мая, возбудил дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльский и Льговский районы Курской области, из-за которой пострадали мирные жители.
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