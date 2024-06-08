Зураб Тодуа: "Настораживает, что в ходе этого визита Блинкена о нейтральном статусе Молдовы  не было сказано ни слова"

Недавний визит в Молдову госсекретаря США Энтони Блинкена имел значение прежде всего с точки зрения поддержки правящей в нашей стране партии и ее кандидата на пост президента в лице Майи Санду, Такое мнение высказал историк, политолог, журналист, бывший депутат парламента Молдовы (2010-2014 гг.