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НАТО пытается убедить Москву, что ядерные учения альянса угрозы не несут

НАТО пытается убедить Москву, что ядерные учения альянса угрозы не несут Североатлантический альянс готовит ядерные учения в Италии и пытается заверить Россию, что никакой угрозы они не представляют.

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