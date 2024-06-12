Лицо до и после похудения: как стать лучше?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как может измениться ваше лицо после изнурительной диеты или постоянных занятий спортом? Будет ли вам от этого лучше или его новые черты не смогут гармонировать с тем, что изменениям не поддается? Рассмотрим, как меняется лицо до и после похудения.