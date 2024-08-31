В Одессе уволили бармена за русский язык

Снова в Одессе женщина, назвавшая себя киевлянкой, устроила скандал на почве украинского языка. На пляже Ланжерон в одном из пляжных кафе она потребовала от женщины-бармена обслуживать ее на украинском языке.
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