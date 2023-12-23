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Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступил в поддержку выдвижения действующего российского лидера Владимира Путина как кандидата на выборы нового президента Российской Федерации, которые состоятся в 2024 году.

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