Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступил в поддержку выдвижения действующего российского лидера Владимира Путина как кандидата на выборы нового президента Российской Федерации, которые состоятся в 2024 году.
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