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ДумаТВ

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Володин: занижение показателей госпрограмм со стороны министерств недопустимо

Володин: занижение показателей госпрограмм со стороны министерств недопустимо

Ряд министерств продолжают в течение года занижать целевые показатели госпрограмм, чтобы затем отчитываться об их перевыполнении.

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