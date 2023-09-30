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В Великобритании признали бессилие ВСУ перед авиацией РФ

Украинские ВС бессильны перед авиацией РФ, в особенности, истребителей Су-25 и вертолетов Ка-52. Соответствующее заявление сделал бывший вице-маршал британских ВВС Шон Белл в беседе с телеканалом Sky News.

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