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Курские новости

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В ходе СВО 19 июня погиб курянин Александр Горюшкин

В ходе СВО 19 июня погиб курянин Александр Горюшкин

О трагедии сообщила родственница Александра - Анна в социальных сетях. Ему был 41 год. Воин был награждён государственными наградами: орденом Мужества, медалью Жукова, медалью «За храбрость», медалью «Во славу Осетии», медалью «За боевые отличия».

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