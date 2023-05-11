Сергей Кущенко: «Локомотив» контролировал игру, но победа уплыла из-под носа»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что «Локомотив-Кубань» упустил победу в 3-м матче финальной серии плей-офф против УНИКСа (81:82, 1-2) из-за нехватки опыта.
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