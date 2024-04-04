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Военные ЦАХАЛ бульдозерами нарушили водоснабжение Дейр-Шарафа

Военные ЦАХАЛ бульдозерами нарушили водоснабжение Дейр-Шарафа

Военные ЦАХАЛ проводят рейды на Западном берегу реки Иордан. Во время них они используют бульдозеры, разрушающие дорожную инфраструктуру и системы водоснабжения, пишет палестинское информационное агентство WAFA.

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