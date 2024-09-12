Байден примерил кепку Трампа

Президент Соединённых Штатов Джо Байден примерил кепку в поддержку выдвинутого республиканцами кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, заявил представитель американской администрации Эндрю Бейтс.
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