На видео, как сообщается, удар 152-мм гаубицы "Мста-Б" ВС РФ по БМП Вооруженных сил Украины.
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На видео, как сообщается, удар 152-мм гаубицы "Мста-Б" ВС РФ по БМП Вооруженных сил Украины.
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