Под завалами рухнувших зданий в Газе могут находиться около 1,2 тысячи человек

Не менее 1,2 тыс. человек могут находиться под завалами зданий, которые обрушились во время бомбардировок сектора Газа израильскими силами, заявил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.
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