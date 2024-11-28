Индивидуальные проекты: в больницах и санаториях Донбасса открываются детские комнаты

Особое внимание при обустройстве новых российских территорий уделяют детям. Так, в медучреждениях Донецкой и Луганской областей активно открывают детские комнаты, оборудованные самой современной техникой.
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