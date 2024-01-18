Российский боксер Чудинов окунулся в прорубь на Крещение в Серпухове

Начавшаяся метель не остановила любителей крещенских купаний от прихода на водоемы Подмосковья. На городском пляже в Серпухове купания организовали Федерация бокса России под руководством Умара Кремлева и Центр Прогресса.
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