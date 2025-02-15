Штурм посольства США: какой была первая операция советской «Альфы»

Группа «Альфа» – элита советского и российского спецназа – была создана 29 июля 1974 года. Первые пять лет «альфовцам» пришлось выполнять лишь охранные функции во время визитов дипломатов и политиков и обмена политзаключёнными и диссидентами между СССР и западными странами.