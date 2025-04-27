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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Лилия Галимова Үзбәкстанның Миңнехановны ничек каршы алуын күрсәтте

Лилия Галимова Үзбәкстанның Миңнехановны ничек каршы алуын күрсәтте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Үзбәкстанга сәфәр кыла. Аның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Телеграм-каналына бу Үзәк Азия иленең дустанә мөнәсәбәтен һәм аның республика белән хезмәттәшлек итү белән кызыксынуын күрсәтүче фотография урнаштырды.

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