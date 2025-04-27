Лилия Галимова Үзбәкстанның Миңнехановны ничек каршы алуын күрсәтте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Үзбәкстанга сәфәр кыла. Аның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Телеграм-каналына бу Үзәк Азия иленең дустанә мөнәсәбәтен һәм аның республика белән хезмәттәшлек итү белән кызыксынуын күрсәтүче фотография урнаштырды.
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