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SPLETNIK

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Джордж и Амаль Клуни встретились со звёздным астрологом Анжелой Перл на своей вилле на озере Комо

Джордж и Амаль Клуни встретились со звёздным астрологом Анжелой Перл на своей вилле на озере Комо

Джордж и Амаль Клуни встретились с астрологом из России и Украины Анжелой Перл на гала-ужине на озере Комо.

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