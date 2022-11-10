Шоколад "Алешка" для участников спецоперации появился в Уссурийске

В Уссурийске появилась альтернатива известному шоколаду "Аленка". Вместо девочки в платке на шоколадке "Алешка" изображен мальчик в шлемофоне с символом Z, с игрушечным танком подмышкой и с тигренком.
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