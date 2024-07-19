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Венгрия выступила за мирное решение украинского конфликта

Венгрия выступила за мирное решение украинского конфликта

В Будапеште не видят какой-либо возможности военного решения конфликта на Украине и выступают за его разрешение путем переговоров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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