Минобороны опубликовало кадры работы боевых расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Минобороны показало видео работы расчетов РСЗО «Ураган». Боевые машины в самые короткие сроки прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание, а затем наносят ракетные удары по позициям, командным пунктам и колоннам ВСУ, сообщили в ведомстве.