Новосибирская область существенно улучшила показатели в борьбе со злокачественными заболеваниями

Елена Аксенова отметила, что за пять лет реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ, профильные медучреждения региона оснастили современным оборудованием, которое позволяет своевременно диагностировать и эффективно лечить злокачественные новообразования.
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