От обид до обвинений: Киев официально ответил на статью Time о Зеленском

Спустя несколько дней после публикации статьи в Time о Зеленском, в которого никто больше не верит, "центр противодействия дезинформации" (подразделение СНБО Украины) опубликовал инфографику с критикой материала – от обид до обвинений.
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