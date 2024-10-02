Женщину, убившую мужчину на улице Маршала Говорова, заключили под стражу

Она частично признала свою вину Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщины, которая ранее убила сожителя в доме на улице Маршала Говорова.
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