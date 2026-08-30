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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о травме де Йонга: «Френки прогрессирует и очень много работает. Он фантастический игрок – я очень рад, что он с нами»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о состоянии полузащитника Френки де Йонга . Хавбек восстанавливается после травмы колена, полученной на чемпионате мира.

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