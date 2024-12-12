Военнослужащий сбежал из госпиталя в Екатеринбурге к родственникам в тундру

Военнослужащий из ЯНАО сбежал из госпиталя в Екатеринбурге. Его обнаружили в тундре у родни. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЯНАО, офицеры СОБР управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу оказали силовую поддержку коллегам из отделений уголовного розыска ОМВД России по Шурышкарскому и Приуральскому районам при задержании мужчины, подозреваемого в самовольном оставлении места службы.