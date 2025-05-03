Отбеливать зубы стали кокосовым маслом: насколько полезно это и другие подручные средства

Кокосовое масло резко стало востребованным как средство для ухода за зубами и полостью рта — нет ли тут ошибки? Сегодня в соцсетях можно часто услышать о том, что для оздоровления ротовой полости и осветления зубной эмали следует использовать кокосовое масло.
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