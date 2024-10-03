Важная информация для севастопольцев, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма

Жилищное законодательство Российской Федерации устанавливает обязанность граждан, проживающих в государственных жилых помещениях, на которые заключены договоры социального найма, оплачивать плату за наем жилого помещения.
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