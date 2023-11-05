Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023

Стефания Новак Аналогично, мои родственники тоже, верят в победу, а ведь мои родные стали вдруг "украинцами" потому что запрещены все Российские каналы TV, братья стали неродными, СВО разделила нашу семью

М Мария Народ очень легко обмануть. Никогда не забуду рассказы моего деда, про Германию. Он воевал, прошёл всю войну. Рассказывал, что самое большое потрясение испытали наши воины, когда вошли в Германию вот почему. Немцы НЕ ЗНАЛИ, что Германия напала на Советский Союз. Они все считали, что НАОБОРОТ! Им это внушили, представляете?