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СССР-Россия

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Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023

Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023

Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Стефания Новак
Аналогично, мои родственники тоже, верят в победу, а ведь мои родные стали вдруг &quot;украинцами&quot; потому что запрещены все Российские каналы TV, братья стали неродными, СВО разделила нашу семью
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2 д.
М
Мария
Народ очень легко обмануть. Никогда не забуду рассказы моего деда, про Германию. Он воевал, прошёл всю войну. Рассказывал, что самое большое потрясение испытали наши воины, когда вошли в Германию вот почему. Немцы НЕ ЗНАЛИ, что Германия напала на Советский Союз. Они все считали, что НАОБОРОТ! Им это внушили, представляете?
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2 д.
Александр Салтановский
Аналогичный случай, двоюродная сестра живёт в скакУеве, её сын (мой племянник) купил за свои деньги снаряжение, обмундирование (на счёт оружия не знаю) и пошёл в тероборону, сказал защищать &quot;родину&quot; и убивать таких как я, так и сказал!
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1 д.

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