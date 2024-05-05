Люди, страдающие нарколепсией и другими расстройства сна, обратились к президенту России. Они просят снять ограничения с модафинила — единственного действенного препарата, помогающего преодолеть неконтролируемую сонливость.
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