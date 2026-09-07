В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В понедельник, 7 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных территориях – сильные.
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