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Татар-информ

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В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса

В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​ В понедельник, 7 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных территориях – сильные.

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