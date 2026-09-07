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Потерянная шапка помогла раскрыть убийство 1997 года спустя 29 лет

Потерянная шапка помогла раскрыть убийство 1997 года спустя 29 лет

Telegram-канал «112» сообщил, что в Урюпинском районе раскрыто убийство, совершенное в августе 1997 года.

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