Могила экс-президента Аргентины Карлоса Менема и его сына подверглась акту вандализма

Могила бывшего президента Аргентины Карлоса Менема (1989-1999) и его сына Карлоса-младшего подверглась вандализму вместе с сотней других могил на исламском кладбище в Буэнос-Айресе, сообщила в четверг Арабо-исламская ассоциация Аргентины (AAAI), отмечает AFP.