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Царьград

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Мэр Казани анонсировал прибытие жирафов в зоопарк в ближайшие дни

Мэр Казани анонсировал прибытие жирафов в зоопарк в ближайшие дни

Мэр Казани, Ильсур Метшин, сообщил, что в ближайшие дни в Казанский зоопарк прибудут жирафы. Транспортировка будет сложной, ведь последний раз подобные перевозки осуществлялись в 2007 году.

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