Багреева: лекции по экономике пройдут на форуме-фестивале «Москва 2030»

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» пройдут открытые лекции по экономике. Среди тем лекций – искусственный интеллект в экономике, блогерство как профессия, имущественные налоги и многое другое.
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