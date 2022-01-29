smi.today

1 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Григоров
    а заодно и бандеровцев стерлизовать ...чтоб не размножалисьНа украинском кур...
  • Светлана Зурова
    Экономисту Ларионову конечно виднее, но хочу спросить а как же волеизъявление нарада Крыма Референдум   учитывать не ...Экс-советник Пути...
  • Сергей
    А когда то же самое про русский народ будет?Путин поручил усо...

Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Ксения Собчак рассказала о своих планах на будущее. Она отметила, что скандальное интервью с коучером Блиновской стало пиком её журналистской карьеры, поэтому она хочет заняться чем-то совершенно новым и другим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх