Ксения Собчак разрабатывает новый медиапроект в сотрудничестве с Гарвардом

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Ксения Собчак рассказала о своих планах на будущее. Она отметила, что скандальное интервью с коучером Блиновской стало пиком её журналистской карьеры, поэтому она хочет заняться чем-то совершенно новым и другим.