Драма «Велеса», озарение «Ротора» и красивые голы со штрафных. Обзор тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» преобразился, а «Нижний Новгород» увеличил отрыв. «Сочи» — на втором месте! В 11-м туре Лиги Pari команды выдали особый заряд неожиданной результативности.
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