Премьер Ирака ас-Судани обсудил с Алекперовым деятельность компаний РФ

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и бывший руководитель российской нефтегазовой компании "Лукойл", глава комитета промышленников и предпринимателей РФ Вагит Алекперов провели личную встречу и обсудили дела российских компаний, которые работают в Ираке.
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