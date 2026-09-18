Texas Air National Guard F-16 crashes in Michigan

A Texas Air National Guard F-16 crashed during a training mission Thursday afternoon in Michigan, according to the Texas Military Department.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым