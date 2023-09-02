Военное обозрение

3 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Apsalikov
    Я Абрам Вагенкнехт, если что.Сара Вагенкнехт: ...
  • Владимир Самборский
    ООН уже год обещает, а результата нет. Давайте тоже отложим это дело на год? Вот в 2024 г. Украина может быть снова н...Мария Захарова пр...
  • Алекс Архипов
    Походу их хватает. чтобы двигаться вперед.NYT: движущая сил...

Протокол M.A.R.C.H. – инструкция, от которой зависит жизнь и здоровье бойца

Протокол M.A.R.C.H. – инструкция, от которой зависит жизнь и здоровье бойца

Всем известно, что от своевременного оказания помощи раненному бойцу на поле боя напрямую зависит его жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх