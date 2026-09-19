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Татар-информ

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Капитан корабля из Египта погиб при вражеском ударе по российскому порту

Капитан корабля из Египта погиб при вражеском ударе по российскому порту

Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по одному из портов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Арабской республики.

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