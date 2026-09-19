Капитан корабля из Египта погиб при вражеском ударе по российскому порту

Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по одному из портов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Арабской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым