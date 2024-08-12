Сенатор Грэм: Киев может нанять пилотов из США на пенсии для управления истребителями F-16.Прибывший в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил Владимиру Зеленскому нанять летчиков на пенсии из США для управления истребителями F-16, сообщает украинское издание Страна.
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