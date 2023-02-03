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«Челси» – «Фулхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Челси» примет «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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