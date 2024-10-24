Польша закрывает российское консульство, Сикорский выдвинул серьезные обвинения Я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Познани.
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Польша закрывает российское консульство, Сикорский выдвинул серьезные обвинения Я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Познани.
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