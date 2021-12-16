МИД будет анализировать внешнюю политику с помощью искусственного интеллекта

Сейчас ведомство работает над такой системой. Подобные технологии уже используют для скрининга визовых анкет и общения с гражданами, рассказал РБК спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.
Сейчас ведомство работает над такой системой. Подобные технологии уже используют для скрининга визовых анкет и общения с гражданами, рассказал РБК спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.
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